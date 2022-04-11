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    Жодних танців з Росією: українці вимагають вигнати країну-агресора з міжнародних змагань

    Українська танцювальна спільнота закликає світ заборонити росіянам участь у міжнародних заходах - Жодних танців з Росією: українці вимагають вигнати країну-агресора з міжнародних змагань
    Українська танцювальна спільнота закликає світ заборонити росіянам участь у міжнародних заходах
    фото з відкритих джерел

    Українська ініціативна група закликає світову танцювальну спільноту бойкотувати російських спортсменів і не пускати їх на міжнародні змагання

    Росіяни не повинні взяти участь у Чемпіонаті Європи та фестивалі спортивно-бального танцю Blackpool. Про це заявила у своєму відкритому листі до світової танцювальної спільноти ініціативна група Stand with Jkraine – Keep Russia out of international dance sport.

    Участь російських спортсменів у цих змаганнях наражає міжнародні організації, зокрема, Міжнародний танцювальний комітет, а також організаторів фестивалю Blackpool, на серйозні репутаційні ризики – упевнені українці.

    Заява ініціативної групи представниківтанцювальної спільноти України нагадує, що країна-агресор, представники якої можуть приїхати на міжнародні змагання у Британію, відповідальна за численні жертви та звірства на території України. Крім того, наголошують українці, культура і спорт є важливими для російської пропаганди, вони використовуються задля маніпуляцій, метою яких є посилення путінського режиму.

    «Просимо федерацію WDC та організаторів Blackpool оприлюднити офіційну позицію щодо участі громадян росії, її представників та спортсменів у змаганнях та зборах, під Вашою егідою», – закликали українські танцюристи.

    Вони вимагають вигнати росіян з усіх міжнародних танцювальних змагань. Якщо ж на якісь змагання росіяни уже встигли зареєструватися, то, упевнені українські активісти, реєстрацію треба скасувати.

    «Ми вважаємо неприпустимими реєстрацію та запрошення до участі в заходах на міжнародних майданчиках Росії та росіян, поки російська армія вбиває українців», – заявила українська ініціативна група.

    Нагадаємо, що від міжнародних змагань з фігурного катання росіян відсторонили ще на початку березня.

    Також російські команди були виключені із численних міжнародних змагань, зокрема, із кваліфікаційного відбору до чемпіонату світу з футболу.

    У кінці березня Міжнародна федерація плавання також заборонила брати участь у своїх змаганнях спортсменам з Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Жодних танців з Росією: українці вимагають вигнати країну-агресора з міжнародних змагань