Жодних танців з Росією: українці вимагають вигнати країну-агресора з міжнародних змагань

Українська ініціативна група закликає світову танцювальну спільноту бойкотувати російських спортсменів і не пускати їх на міжнародні змагання

Росіяни не повинні взяти участь у Чемпіонаті Європи та фестивалі спортивно-бального танцю Blackpool. Про це заявила у своєму відкритому листі до світової танцювальної спільноти ініціативна група Stand with Jkraine – Keep Russia out of international dance sport.

Участь російських спортсменів у цих змаганнях наражає міжнародні організації, зокрема, Міжнародний танцювальний комітет, а також організаторів фестивалю Blackpool, на серйозні репутаційні ризики – упевнені українці.

Заява ініціативної групи представниківтанцювальної спільноти України нагадує, що країна-агресор, представники якої можуть приїхати на міжнародні змагання у Британію, відповідальна за численні жертви та звірства на території України. Крім того, наголошують українці, культура і спорт є важливими для російської пропаганди, вони використовуються задля маніпуляцій, метою яких є посилення путінського режиму.

«Просимо федерацію WDC та організаторів Blackpool оприлюднити офіційну позицію щодо участі громадян росії, її представників та спортсменів у змаганнях та зборах, під Вашою егідою», – закликали українські танцюристи.

Вони вимагають вигнати росіян з усіх міжнародних танцювальних змагань. Якщо ж на якісь змагання росіяни уже встигли зареєструватися, то, упевнені українські активісти, реєстрацію треба скасувати.

«Ми вважаємо неприпустимими реєстрацію та запрошення до участі в заходах на міжнародних майданчиках Росії та росіян, поки російська армія вбиває українців», – заявила українська ініціативна група.

Нагадаємо, що від міжнародних змагань з фігурного катання росіян відсторонили ще на початку березня.

Також російські команди були виключені із численних міжнародних змагань, зокрема, із кваліфікаційного відбору до чемпіонату світу з футболу.

У кінці березня Міжнародна федерація плавання також заборонила брати участь у своїх змаганнях спортсменам з Росії.