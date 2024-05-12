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Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи на енергоринку, – «Центр Разумкова»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи на енергоринку, – «Центр Разумкова»
Наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт
фото: Depositphotos

Внаслідок руйнувань після обстрілів Україні треба шукати шляхи для енергозабезпечення своєї економіки

Встановлені на українському ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) заважають вільному імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. 

Він розповів, що внаслідок руйнувань після обстрілів Україні треба шукати шляхи для енергозабезпечення своєї економіки. Найлегший спосіб – це збільшення імпорту електроенергії. Омельченко пояснив, що наразі потужність на імпорт електроенергії в Україну складає 1,7 ГВт, а потенційно їх можна збільшити до 2,5-3 ГВт.

«Для цього, щоб були ці перетини, необхідно змінити чи скасувати так звані прайс-кепи, оскільки прайс-кепи заважають комерційному імпорту», – пояснив експерт.

Він додав, що також для підтримки енергосистеми можна добудувати децентралізовану генерацію: вітрові та сонячні електростанції. Також для підтримки енергосистеми потрібно працювати й над відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів.

«Десь з деякими оцінками ми можемо до осінньо-зимового періоду відновити десь до 50% пошкоджених саме потужностей, які були саме пошкоджені в останні півтора місяці», – підкреслив Омельченко.

Раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів – це одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.

Теги: імпорт електроенергія обмеження

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