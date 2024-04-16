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У столиці можуть відновитися графіки відключення світла: ДТЕК назвав умову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці можуть відновитися графіки відключення світла: ДТЕК назвав умову
Станом на сьогодні графіки відключення світла у Києві не застосовуються
фото з відкритих джерел

Весняні атаки на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України

 У Києві можуть бути застосовані графіки обмеження електричної потужності, у  разі підвищеного попиту на споживання електроенергії та продовження російських обстрілів по енергооб'єктах. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК «Київської електромережі» Денис Бондар під час брифінгу.

«У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів», – заявив Бондар.

За його словами, весняні атаки на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України. Втім, він підкреслив, що станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

«Ми зараз працюємо з «Київ Цифровим» для зручності киян. У разі застосування графіків «Київ Цифровий» буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків», – сказав Бондар. Він також додав, що «наразі ніяких графіків у місті не застосовується».

Раніше повідомлялося, що унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Теги: Київ електроенергія

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