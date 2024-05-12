Дефіцит електроенергії: Міненерго повідомило, коли буде важкий період

Заступниця міністра енергетики попередила про можливі відключення світла в побутових споживачів

Чергові важкі періоди для української енергосистеми настануть із приходом високих температур, а також із майбутнім опалювальним сезоном. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

На запитання ведучого, коли чекати чергового важкого періоду для української енергосистеми, посадовиця відповіла: «Коли буде висока температура і почнуть вмикатися кондиціонери й різні засоби охолодження. І це, звичайно, наступний опалювальний сезон, це зараз для нас пріоритет».

Також Гринчук зауважила, що, враховуючи пошкодження внаслідок російських обстрілів, упродовж наступного опалювального сезону прогнозується значний дефіцит. Тому можуть бути відключення електроенергії в побутових споживачів.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі рішення про підвищення тарифів на електроенергію не ухвалене, однак те, що воно таки відбудеться, вже очевидно.

До відома, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Як повідомлялося, складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

До слова, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.