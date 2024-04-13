США масштабно взялись за технологічні компанії, які обходять санкції проти РФ – Bloomberg

США та ЄС дедалі більше нервують через ухилення Росії від санкцій

Bloomberg: США розслідують діяльність американських компаній та їх 600 дистриб'юторів щодо обходу антиросійських санкцій

Міністерство фінансів США всерйоз взялося за вивчення шляхів обходу антиросійських санкцій через ланцюжки постачання провідних американських технологічних компаній. Хоча самі виробники заявляють, що намагаються жорстко дотримуватися заходів експортного контролю, більше половини напівпровідників і інтегральних мікросхем, що потрапили в Росію за перші дев'ять місяців 2023 року, були випущені американськими і європейськими компаніями. Про це свідчить конфіденційна база даних Митної служби РФ, що опинилася в розпорядженні Bloomberg.

Компоненти, які можуть бути використані в озброєннях, часом потрапляють до Росії через доньки західних компаній, що мають заводи в інших країнах, або дистриб'юторів.

Як розповів Bloomberg американський чиновник, Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів розслідує діяльність кількох американських та іноземних компаній. Разом із фахівцями з Мінфіну, Міністерства торгівлі та Держдепартаменту представники OFAC працюють у штаб-квартирах американських виробників мікроелектроніки.

За словами офіційних осіб з обох боків Атлантики, чиновники в США та Європі також аналізують діяльність «дочок» та дистриб'юторів. Влада, зокрема, хоче, щоб виробники виявляли пильність на всіх етапах шляху, який проходить їх продукція, і перевіряли, щоб усі учасники ланцюжка поставок також дотримувалися обмежень.

Разом з компаніями урядові експерти аналізують дані щодо більш ніж 600 дистриб'юторів, які, здається, продовжують продавати заборонену продукцію Росії, щоб виключити їх з ланцюжків поставок, сказав Bloomberg американський чиновник. Незважаючи на обмеження, Росія минулого року імпортувала сучасних чіпів виробництва США та Європи більш як на $1 млрд.

Саме чіпи та інші електронні компоненти входять до кількох десятків видів продукції, на припинення постачання яких насамперед націлена діяльність США та Європи в останні місяці.

До слова, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. Про це повідомляє Bloomberg. Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством, показують, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями.

Компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у Росії, коли вибухнула війна, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій. Вони заявили, що працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.