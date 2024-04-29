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Володимир Омелян Політик

Поки в Європі досі платять Росії податки, у Китаї обминають її через санкції

glavcom.ua
Європейські банки заплатили РФ вчетверо більше податків, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Росія звертається до низькотехнологічних рішень для протидії українським безпілотникам.

  • Російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель.
  • Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, РФ вирішила застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БПЛА.
  • Це великі металеві сітки, які можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі.
  • Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.
  • В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох існуючих систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними.

•2•

Європейські банки заплатили РФ вчетверо більше податків, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.

  • Найбільші європейські банки, які продовжують працювати у Росії, заплатили у 2023 році більше 800 млн євро податків до російського бюджету. Це вчетверо більше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Європейські банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP у 2023 році повідомили, що їхній сукупний прибуток перевищив €3 млрд. Це втричі більше, ніж у 2021 році.
  • Через стрибок прибутковості банки заплатили близько €800 млн податків порівняно з €200 млн 2021-го.
  • Високий прибуток західних банків РФ говорить про те, як іноземні компанії, які продовжують працювати у Росії, допомагають їй підтримувати фінансову стабільність на тлі санкцій.
  • Більше половини податкових виплат припало на Raiffeisen Bank International. Група Raiffeisen Bank International раніше повідомляла про плани щодо скорочення російського бізнесу. Deutsche Bank, OTP та Commerzbank скоротили свою присутність у Росії. Intesa знаходиться на стадії продажу бізнесу.
  • Американські банки не включалися до підрахунків Financial Times, оскільки вони не розкривають свої результати саме у Росії у звітності. Зазначається, що Citigroup, за даними Київської школи економіки, виплатив у Росії $53 млн і став четвертим за величиною платником податків серед західних банків. JPMorgan заплатив $6,8 млн.
  • Крім того, іноземні банки виграли не лише від підвищення процентної ставки, а й від західних санкцій щодо російських банків.
  • Російські кредитні організації втратили доступу до міжнародних платіжних систем, що підвищило привабливість західних банків.

•3•

Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з РФ.

  • Для здійснення платежів за свої товари деякі компанії у Китаї розглядають можливість використання валютних брокерів, які діють уздовж кордону Китаю з Росією.
  • «Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери – навіть використовуючи заборонену криптовалюту», – повідомили Reuters джерела.
  • Інші повністю пішли з російського ринку.
  • Компанії не можуть належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали, оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії.
  • Великі державні банки стурбовані можливими санкціями США щодо російських транзакцій і посилюють перевірку пов’язаних з Росією компаній, щоб запобігти ризику санкцій.

•4•

Байден готовий потроїти тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.

  • Байден закликав торговельного представника США Кетрін Тай «розглянути можливість потроїти» існуючу 7,5% тарифну ставку на китайську сталь і алюміній.
  • Він звинуватив Пекін у «великому» субсидуванні китайських сталеливарних компаній, які продають свою продукцію на світових ринках за «несправедливо низькими» цінами.
  • На Китай припадає майже половина світового виробництва сталі.
  • Китай був сьомим за величиною експортером сталі до Сполучених Штатів у 2023 році із загальним обсягом поставок усієї сталевої продукції 598 000 нетто.

•5•

Євросоюз ще до кінця весни може затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

  • Перш за все обмеження мають на меті зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені обмеження.
  • Але також дискусії ведуться навколо заборони імпорту російського скрапленого газу, який з 2022-го приніс РФ понад €30 млрд.
  • Раніше Європарламент затвердив правила, які дозволяють державам-членам Євросоюзу самостійно забороняти російським та білоруським компаніям бронювати потужності газової інфраструктури.
  • Також санкції мають вдарити по «тіньовому флоту» Росії, який допомагає їй обходити нафтові санкції.

•6•

Італія не виступатиме проти заборони на російський СПГ.

  • Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Європейська комісія, заявив міністр енергетики Італії Гілберто Пікетто Фратін.
  • Італія була однією з країн, яка найбільше залежала від російського газу під час тотального вторгнення Москви в Україну у 2022 році.
  • Але вона була надзвичайно спритною у диверсифікації поставок завдяки трубопроводу з Алжиру та збільшенню можливостей імпорту СПГ.
  • «Ми диверсифікували поставки; у нас є різні джерела, і у нас є регазифікаційні термінали, тому у нас є достатньо пропозицій, щоб бути спокійними», – сказав міністр.
  • За офіційними даними, поставки з Росії становили менше 5 відсотків загального імпорту газу в Італію минулого року, порівняно з 43 відсотками у 2020 році.

•7•

Італійско-російська торгова палата призупинила оплату російськими рублями.

  • Італійсько-російська торгова палата (ІРТП) призупинила роботу системи, за допомогою якої російські компанії могли купувати італійські товари за рублі.
  • Рішення пов'язане із побоюваннями влади можливого обходу санкцій через цей механізм.
  • Палата почала проводити операції в тестовому режимі з лютого, проте комітет фінансової безпеки Італії повідомив, що не рекомендує цю схему. У відомстві висловили побоювання, що розроблений механізм може допомогти в обході санкцій.

•8•

Німеччина виступає проти того, щоб вилучати заморожені активи РФ на відновлення і військову підтримку України.

  • Німеччина побоюється провокацій нових позовів проти німців за злочини Другої світової війни, якщо активи РФ вилучать, а не залишать замороженими.
  • Берлін вважає, що активи Росії потрібно залишити недоторканними, щоб їх можна було використати як важіль у будь-яких переговорах для закінчення війни і спонукання РФ до поступок частини захоплених українських територій.
  • Ще одним мотивом відмови Берліна від арешту активів може бути те, що він захищає німецькі компанії, які все ще працюють у Росії, від заходів у відповідь.
  • Країни G7 дедалі більше схиляються до передачі частини російських активів Україні. Однак позиція Німеччини може стати на заваді.

•9•

Естонія з травня обмежує роботу одного КПП на кордоні із Росією.

  • З 1 травня прикордонний перехід «Нарва-1 – Івангород» перейде з цілодобового режиму роботи на скорочений: з 7:00 ранку до 23:00 години вечора.
  • Водночас міністр фінансів Естонії Март Вирклаев запропонував скоротити режим роботи також на ПП «Койдула» і не вести обслуговування вночі.
  • На кордоні Естонії та РФ функціонують п’ять КПП, «Койдула», що межує із Псковською областю Росії, призначений для автомобільного руху.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай бізнес росія обмеження імпорт санкції путін

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