Поки в Європі досі платять Росії податки, у Китаї обминають її через санкції

Європейські банки заплатили РФ вчетверо більше податків, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Росія звертається до низькотехнологічних рішень для протидії українським безпілотникам.

Російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську, і обмежена жорсткою структурою закупівель.

Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, РФ вирішила застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БПЛА.

Це великі металеві сітки, які можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі.

Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.

В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох існуючих систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними.

•2•

Європейські банки заплатили РФ вчетверо більше податків, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.

Найбільші європейські банки, які продовжують працювати у Росії, заплатили у 2023 році більше 800 млн євро податків до російського бюджету. Це вчетверо більше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Європейські банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP у 2023 році повідомили, що їхній сукупний прибуток перевищив €3 млрд. Це втричі більше, ніж у 2021 році.

Через стрибок прибутковості банки заплатили близько €800 млн податків порівняно з €200 млн 2021-го.

Високий прибуток західних банків РФ говорить про те, як іноземні компанії, які продовжують працювати у Росії, допомагають їй підтримувати фінансову стабільність на тлі санкцій.

Більше половини податкових виплат припало на Raiffeisen Bank International. Група Raiffeisen Bank International раніше повідомляла про плани щодо скорочення російського бізнесу. Deutsche Bank, OTP та Commerzbank скоротили свою присутність у Росії. Intesa знаходиться на стадії продажу бізнесу.

Американські банки не включалися до підрахунків Financial Times, оскільки вони не розкривають свої результати саме у Росії у звітності. Зазначається, що Citigroup, за даними Київської школи економіки, виплатив у Росії $53 млн і став четвертим за величиною платником податків серед західних банків. JPMorgan заплатив $6,8 млн.

Крім того, іноземні банки виграли не лише від підвищення процентної ставки, а й від західних санкцій щодо російських банків.

Російські кредитні організації втратили доступу до міжнародних платіжних систем, що підвищило привабливість західних банків.

•3•

Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з РФ.

Для здійснення платежів за свої товари деякі компанії у Китаї розглядають можливість використання валютних брокерів, які діють уздовж кордону Китаю з Росією.

«Оскільки великі банки Китаю відмовляються від фінансування транзакцій, пов’язаних з Росією, деякі китайські компанії звертаються до невеликих банків на кордоні та підпільних каналів фінансування, таких як грошові брокери – навіть використовуючи заборонену криптовалюту», – повідомили Reuters джерела.

Інші повністю пішли з російського ринку.

Компанії не можуть належним чином вести бізнес, використовуючи офіційні канали, оскільки великим банкам тепер потрібні місяці, а не дні, щоб провести платежі з Росії.

Великі державні банки стурбовані можливими санкціями США щодо російських транзакцій і посилюють перевірку пов’язаних з Росією компаній, щоб запобігти ризику санкцій.

•4•

Байден готовий потроїти тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.

Байден закликав торговельного представника США Кетрін Тай «розглянути можливість потроїти» існуючу 7,5% тарифну ставку на китайську сталь і алюміній.

Він звинуватив Пекін у «великому» субсидуванні китайських сталеливарних компаній, які продають свою продукцію на світових ринках за «несправедливо низькими» цінами.

На Китай припадає майже половина світового виробництва сталі.

Китай був сьомим за величиною експортером сталі до Сполучених Штатів у 2023 році із загальним обсягом поставок усієї сталевої продукції 598 000 нетто.

•5•

Євросоюз ще до кінця весни може затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

Перш за все обмеження мають на меті зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені обмеження.

Але також дискусії ведуться навколо заборони імпорту російського скрапленого газу, який з 2022-го приніс РФ понад €30 млрд.

Раніше Європарламент затвердив правила, які дозволяють державам-членам Євросоюзу самостійно забороняти російським та білоруським компаніям бронювати потужності газової інфраструктури.

Також санкції мають вдарити по «тіньовому флоту» Росії, який допомагає їй обходити нафтові санкції.

•6•

Італія не виступатиме проти заборони на російський СПГ.

Італія звільнилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Європейська комісія, заявив міністр енергетики Італії Гілберто Пікетто Фратін.

Італія була однією з країн, яка найбільше залежала від російського газу під час тотального вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Але вона була надзвичайно спритною у диверсифікації поставок завдяки трубопроводу з Алжиру та збільшенню можливостей імпорту СПГ.

«Ми диверсифікували поставки; у нас є різні джерела, і у нас є регазифікаційні термінали, тому у нас є достатньо пропозицій, щоб бути спокійними», – сказав міністр.

За офіційними даними, поставки з Росії становили менше 5 відсотків загального імпорту газу в Італію минулого року, порівняно з 43 відсотками у 2020 році.

•7•

Італійско-російська торгова палата призупинила оплату російськими рублями.

Італійсько-російська торгова палата (ІРТП) призупинила роботу системи, за допомогою якої російські компанії могли купувати італійські товари за рублі.

Рішення пов'язане із побоюваннями влади можливого обходу санкцій через цей механізм.

Палата почала проводити операції в тестовому режимі з лютого, проте комітет фінансової безпеки Італії повідомив, що не рекомендує цю схему. У відомстві висловили побоювання, що розроблений механізм може допомогти в обході санкцій.

•8•

Німеччина виступає проти того, щоб вилучати заморожені активи РФ на відновлення і військову підтримку України.

Німеччина побоюється провокацій нових позовів проти німців за злочини Другої світової війни, якщо активи РФ вилучать, а не залишать замороженими.

Берлін вважає, що активи Росії потрібно залишити недоторканними, щоб їх можна було використати як важіль у будь-яких переговорах для закінчення війни і спонукання РФ до поступок частини захоплених українських територій.

Ще одним мотивом відмови Берліна від арешту активів може бути те, що він захищає німецькі компанії, які все ще працюють у Росії, від заходів у відповідь.

Країни G7 дедалі більше схиляються до передачі частини російських активів Україні. Однак позиція Німеччини може стати на заваді.

•9•

Естонія з травня обмежує роботу одного КПП на кордоні із Росією.