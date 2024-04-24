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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)
Міністерство оборони проінформувало щодо всіх деталей закону про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Закон про мобілізацію з новими правками вступить в дію з 18 травня

Міністерство оборони опублікувало графіку з основними змінами, які стосуватимуться як військовослужбовців, так і цивільних громадян України. Про це йдеться на сайті відомства.

Міоборони наводить основні визначення, які наведені у законі про мобілізацію: мобілізація, демобілізація, оповіщення, частковий наряд, особливий період, мобілізаційний план, система військового обліку. Також наводиться пояснення обов'язків та повноважень органів місцевого самоврядування та громадян України.

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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 2
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 3

Міноборони пояснює заходи впливу за невиконання обов'язків:

  1. Керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина;
  2. Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків;
  3. Форму і зміст вимоги визначає міністерство оборони, день вручення вимоги – це день розписки або відмови в отриманні;
  4. Якщо обов’язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги;
  5. Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов’язків, відкликаною після завершення мобілізації. 
  6. ТЦК та СП дає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів. 

Відомство також інформує, хто отримає відстрочку та не підлягає мобілізації.

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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 5
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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 7

У Міністерстві також пояснили, як буде відбуватися базова загальновійськова підготовка.

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Стало відомо, за яким умов можна звільнитися з військової служби.

Звільнення з базової служби відбувається:

  • по закінченні строку служби;
  • за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії;
  • через сімейні обставини або інші поважні причини;
  • за обвинувальним вироком суду.

Звільнення за призовом під час мобілізації:

  • за станом здоров’я (тимчасово непридатні) з переглядом через 6 12 місяців;
  • у зв’язку із закінченням особливого періоду або віку;
  • через сімейні обставини або інші поважні причини;
  • за обвинувальним вироком суду;
  • після звільнення з полону (недобровільного);
  • інвалідність І,ІІ,ІІІ груп.
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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 14
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 15

У відомстві також наводять інформацію про виплати військовослужбовцям під час тривалого лікування.

Які здійснюються виплати:

  • посадовий оклад за останнім місцем служби;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років, інші щомісячні;
  • додаткові види грошового забезпечення постійного характеру.

Термін виплати:

  • протягом усього періоду безперервного перебування на лікуванні, включно з лікуванням за кордоном, але не більше 12 місяців поспіль;
  • під час відпустки для лікування через хворобу або після поранення, контузії, травми чи каліцтва.

Зокрема, встановлено можливість дистанційного огляду військовослужбовців за кордоном з метою визначення потреби у тривалому лікуванні.

Наприкінці Міністерство оборони зауважило щодо нових правил, які стосуються громадян закордоном.

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Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка) фото 17

Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, вступить в дію вже з 18 травня.

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Теги: Міноборони поранення звільнення президент самоврядування мобілізація закон рейтинг демобілізація обмеження

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