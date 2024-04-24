Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)
Закон про мобілізацію з новими правками вступить в дію з 18 травня
Міністерство оборони опублікувало графіку з основними змінами, які стосуватимуться як військовослужбовців, так і цивільних громадян України. Про це йдеться на сайті відомства.
Міоборони наводить основні визначення, які наведені у законі про мобілізацію: мобілізація, демобілізація, оповіщення, частковий наряд, особливий період, мобілізаційний план, система військового обліку. Також наводиться пояснення обов'язків та повноважень органів місцевого самоврядування та громадян України.
Міноборони пояснює заходи впливу за невиконання обов'язків:
- Керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина;
- Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов’язків;
- Форму і зміст вимоги визначає міністерство оборони, день вручення вимоги – це день розписки або відмови в отриманні;
- Якщо обов’язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги;
- Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов’язків, відкликаною після завершення мобілізації.
- ТЦК та СП дає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.
Відомство також інформує, хто отримає відстрочку та не підлягає мобілізації.
У Міністерстві також пояснили, як буде відбуватися базова загальновійськова підготовка.
Стало відомо, за яким умов можна звільнитися з військової служби.
Звільнення з базової служби відбувається:
- по закінченні строку служби;
- за станом здоров’я на підставі висновку військово-лікарської комісії;
- через сімейні обставини або інші поважні причини;
- за обвинувальним вироком суду.
Звільнення за призовом під час мобілізації:
- за станом здоров’я (тимчасово непридатні) з переглядом через 6 12 місяців;
- у зв’язку із закінченням особливого періоду або віку;
- через сімейні обставини або інші поважні причини;
- за обвинувальним вироком суду;
- після звільнення з полону (недобровільного);
- інвалідність І,ІІ,ІІІ груп.
У відомстві також наводять інформацію про виплати військовослужбовцям під час тривалого лікування.
Які здійснюються виплати:
- посадовий оклад за останнім місцем служби;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років, інші щомісячні;
- додаткові види грошового забезпечення постійного характеру.
Термін виплати:
- протягом усього періоду безперервного перебування на лікуванні, включно з лікуванням за кордоном, але не більше 12 місяців поспіль;
- під час відпустки для лікування через хворобу або після поранення, контузії, травми чи каліцтва.
Зокрема, встановлено можливість дистанційного огляду військовослужбовців за кордоном з метою визначення потреби у тривалому лікуванні.
Наприкінці Міністерство оборони зауважило щодо нових правил, які стосуються громадян закордоном.
Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, вступить в дію вже з 18 травня.
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