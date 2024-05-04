Атака на критичну інфраструктуру Дніпропетровщини: подробиці від Міненерго

Унаслідок ворожої атаки без світла лишилися підстанція, дві шахти, водоканал, промислові та побутові споживачі

Під час нічного обстрілу Дніпропетровської області у ніч на 4 травня під ворожий удар потрапила підстанція. Низка об’єктів була знеструмлена. Про це повідомило Міненерго.

«Уночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні.

«Уночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. У результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі», – йдеться в повідомленні відомства.

У Міненерго додали, що споживачів та підстанцію після атаки було заживлено.

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. П’ять «Шахедів» українські захисники знищили над Павлоградським районом. Постраждали жінка й чоловік.

Крім того, в ніч на 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку дронів на Харків. За попередніми даними, постраждали чотири особи, серед них – одна дитина.