ЦВК прогнозує тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах



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Для зменшення часу оформлення протоколу у ЦВК вирішили, що повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані

Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій, – зазначають в ЦВК

Центральна виборча комісія попередила, що процес підрахунку голосів виборців після 25 жовтня, дня голосування на місцевих виборах, буде тривалим. Про це повідомили у пресслужбі комісії.



«Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень», – закликали в ЦВК.



Комісія у вересні провела симуляцію підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці і визначила, із чим в неї виникли труднощі.



Так занесення відомостей – повних назв 15 місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів) до одного примірника протоколу «від руки» зайняло 1 год 40 хв. І це, наголошують у ЦВК, за умови, що під час занесення «секретарю комісії» вже допомагав інший «член комісії» та надиктовував ПІБ кандидатів.



Для зменшення часу оформлення протоколу у ЦВК вирішили, що повні назви місцевих організацій партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

Нагадаємо, що ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому.