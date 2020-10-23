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    Виборчі дільниці досі не забезпечені вимірювачами температури та дезінфекторами – Денісова

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    В Україні відбудуться перші вибори в умовах пандемії - Виборчі дільниці досі не забезпечені вимірювачами температури та дезінфекторами – Денісова
    В Україні відбудуться перші вибори в умовах пандемії

    Офіс омбудсмена 25 жовтня буде перевіряти, як реалізуються карантинні заходи на дільницях

    На ранок 23 жовтня жодну виборчу дільницю не забезпечили приладами для температурного скринінгу і дезінфекторами.

    Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу.

    «На сьогодні жодна дільниця не забезпечена (температурним. - Ред.) скринінгом і дезінфікуючими розчинами», - повідомила Денісова.

    За її словами, на виборчих дільницях запевняють, що в п'ятницю вони будуть забезпечені всім необхідним.

    Денісова повідомила, що в день виборів її представники будуть моніторити ситуацію на дільницях на предмет дотримання епідеміологічних правил.

    «Ми будемо перевіряти 25 жовтня як реалізуються карантинні заходи, щоб людина потрапляла на дільницю тільки в масці, щоб, безумовно, був скринінг температурний», - сказала Денісова.

    Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону. 

    Також напередодні у МОЗ пояснили, як Covid-хворим проголосувати на виборах.

    На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб. 

    Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

    Напередодні «Опора» створила невелику пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування.
    Також ЦВК прогнозує тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах.

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