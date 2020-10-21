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    Прийшов на вибори без маски? Проголосуй, але сплати штраф

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    <span>Усіх, хто прийде на дільниці, перед входом проситимуть одягнути маску</span> - Прийшов на вибори без маски? Проголосуй, але сплати штраф
    Усіх, хто прийде на дільниці, перед входом проситимуть одягнути маску

    У ЦВК пояснили, що загрожує людині, якщо вона прийде голосувати без маски

    Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

    Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону «Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій».

    «Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувались карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність», - зазначив Постівий.

    За його словами, людина, яка прийде без маски, наприклад, зможе проголосувати на виборчій дільниці, адже це є її конституційне право, яке фізично ніхто не обмежуватиме,

    Водночас член ЦВК підкреслив, що на ДВК обов'язково знаходитиметься працівник правоохоронних органів, як визначено законом, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.

    «Відповідно така особа (без маски - ред.) проголосує, у той же час велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали», - пояснив член ЦВК.
    Громадянська мережа «Опора» створила невелику пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування.
    Також ЦВК прогнозує тривалий підрахунок голосів на місцевих виборах.
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    ЦВК вибори штраф
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