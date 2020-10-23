Місцеві вибори. Сьогодні – останній день агітації



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Із 00:00 годин 24 жовтня агітація вже буде заборонена

До місцевих виборів залишилося два дні. Сьогодні останній день, коли кандидати й партії можуть за себе агітувати.

Субота, 24 жовтня, є днем тиші. Відзавтра буде заборонено будь-які агітаційні заходи, розміщення агітаційних матеріалів у ЗМІ, розповсюдження листівок, плакатів та іншої агітпродукції.

За агітацію в день тиші або в день виборів Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1360 грн для посадовців і від 510 до 850 грн – для інших громадян.

25 жовтня відбудеться день голосування.

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону.

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