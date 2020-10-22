Як Covid-хворим проголосувати на виборах: роз'яснення глави МОЗ



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Треба звернутися до сімейного лікаря по довідку

Людям, які від Covid-19 лікуються амбулаторно або з підозрою на нього перебувають на самоізоляції, необхідно попередити про це виборчу комісію та надати довідку від сімейного лікаря для підтвердження. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«В нас є виборці, які підлягають самоізоляції - це люди, які хворіють амбулаторно або є контактними, вони перебувають на самоізоляції, обов’язково до 20:00 п’ятниці, тобто завтрашнього дня ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції і хочете проголосувати з дому. Для цього вам треба надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю довідку можна взяти у свого сімейного лікаря. Часто питають як вийти і взяти довідку, є близькі ваші люди, які в змозі взяти цю довідку, просто здзвонитися з сімейним лікарем, що прийде така людини і віднесе довідку до виборчої комісії, щоб було підтвердження», - зазначив він.

Окрім того, міністр нагадав про важливість провітрювання приміщення на виборчих дільницях.

«Члени виборчої комісії та особи, що забезпечують виборчий процес у приміщенні виборчої комісії перед входом до цих приміщень повинне розміщуватися нанесення розмітки щодо дотримання соціальної дистанції...Важливо провітрювати приміщення виборчої дільниці, якщо це дозволяє погода», - додав Степанов.

Нагадаємо, громадянська мережа «Опора» розробила мобільний додаток для Android «Вибори 2020».

Завантажити мобільний додаток «Вибори 2020» можна через онлайн-мережу додатків Google Play Store або на сайті.

Як відомо, цієї неділі 25 жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних та міських голів.

На місцевих виборах 25 жовтня право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі осіб.

Виборець, який прийде голосувати без маски, матиме змогу реалізувати своє виборче право, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.