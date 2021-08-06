«Уряд добрих намірів». У Молдові призначили новий Кабінет міністрів

В уряді Наталії Гавриліци буде 13 міністерств та три віцепрем'єр-міністри

Програма нового уряду «Молдова добрих часів» має на меті трансформувати країну відповідно до європейських практик»

Новообрані депутати парламенту Республіки Молдова призначили уряд. Прем’єр-міністром країни стала кандидатка від пропрезидентської політичної сили «Дія та солідарність» Наталія Гавриліца. В уряді Гавриліци буде 13 міністерств та три віцепрем'єр-міністр. Основною визначальною рисою своєї команди пані Гавриліца назвала «добрі наміри», передає кореспондент «Главкому».

«Цей уряд не буде красти, не буде приймати рішення, які цьому сприятимуть, не буде приватизувати власність… Ми зробимо все можливе, щоб повернути гроші вкраденого «мільярду» та з інших схем… Ми відберемо майно корупціонерів та на ці кошти будемо ремонтувати школи та лікарні», – сказала Гавриліца.

Вона схарактеризувала свою команду, як професіональних людей із різних сфер та з гарними намірами:

«Це люди, які зіграють іншу роль в цьому парламенті. Це молоді люди, які професіонали, професіонали у різних сферах... Це люди із гарними намірами – це найголовніше зараз».

За словами Гавриліци, програма нового уряду «Молдова добрих часів» має на меті трансформувати країну відповідно до європейських практик».

Крім того, Гавриліца підкреслила, що перед Молдовою стоять й інші різні виклики: демографічна криза, подолання наслідків кризи Covid-19, реформа юстиції та очищення влади від корупціонерів тощо.

Відмітимо, що перед початком засідання парламенту опозиційна партія «Шор» оголосила, що не буде підтримувати пані Гавриліцу та її команду, хоча на початку «шорівці» оголосили, що голосуватимуть «за».

Також у парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку.