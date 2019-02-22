  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До 18 морозу: в Україну повертається справжня зима

    • Розсилка
    До 18 морозу: в Україну повертається справжня зима

    У Карпатах очікуються значні снігопади

    Після дострокового візиту весни, в Україну повертається справжня зима із морозами та снігом.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики повідомили у Facebook, що «найближчими днями в Україну знову повернеться морозна погода, у деяких областях відновиться сніговий покрив».

    Зокрема, з п’ятниці, 22 лютого, помірний сніг очікується на заході та півдні, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях. Синоптики очікують, що сніговий покрив може становити від 1 до 6 см. Місцями у вказаних областях йтиме мокрий сніг.

    Натомість у Карпатах очікуються значні снігопади.

    В ніч на 22 лютого температура опуститься до 3-10 морозу, а вдень очікується від -6 до 0.

    У вихідні дні, 23-24 лютого, в Україні переважатиме холодна погода, однак, за даними синоптиків, істотних опадів не очікується. Вночі температура сягатиме 6-12 морозу, а вдень – 2-7 морозу.

    Ще холодніше буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях, де нічна температура сягатиме 12-18 морозу, а денна – 5-10 морозу. 

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ