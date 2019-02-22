До 18 морозу: в Україну повертається справжня зима



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У Карпатах очікуються значні снігопади

Після дострокового візиту весни, в Україну повертається справжня зима із морозами та снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики повідомили у Facebook, що «найближчими днями в Україну знову повернеться морозна погода, у деяких областях відновиться сніговий покрив».

Зокрема, з п’ятниці, 22 лютого, помірний сніг очікується на заході та півдні, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях. Синоптики очікують, що сніговий покрив може становити від 1 до 6 см. Місцями у вказаних областях йтиме мокрий сніг.

Натомість у Карпатах очікуються значні снігопади.

В ніч на 22 лютого температура опуститься до 3-10 морозу, а вдень очікується від -6 до 0.

У вихідні дні, 23-24 лютого, в Україні переважатиме холодна погода, однак, за даними синоптиків, істотних опадів не очікується. Вночі температура сягатиме 6-12 морозу, а вдень – 2-7 морозу.

Ще холодніше буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях, де нічна температура сягатиме 12-18 морозу, а денна – 5-10 морозу.