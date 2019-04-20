  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До +20 та без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

    • Розсилка
    У&nbsp;Києві в суботу мінлива хмарність, без опадів - До +20 та без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу
    У Києві в суботу мінлива хмарність, без опадів

    Сьогодні вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті до +20°

    У суботу, 20 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в окупованому Криму невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що сьогодні температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних, більшості західних, центральних та північних областей сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

    155567486

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 11-13° тепла.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ