До +20 та без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу



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У Києві в суботу мінлива хмарність, без опадів

Сьогодні вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті до +20°

У суботу, 20 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в окупованому Криму невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних, більшості західних, центральних та північних областей сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 11-16° тепла, на Закарпатті 15-20°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 11-13° тепла.