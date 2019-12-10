«До дружини, до дітей». Зеленський повідомив, що летить додому



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Володимир Зеленський повертається в Україну

Президент запостив фото з борту літака у французькому аеропорту

Делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським сьогодні повертається з Парижа, де напередодні, 9 грудня, пройшли переговори Нормандської четвірки.

Про це повідомив сам Зеленський у Facebook

Він запостив фото з борту літака у французькому аеропорту.

«Повертаємось. До дому, в Україну, до дружини, до дітей», - написав Зеленський.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт Нормандської четвірки за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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