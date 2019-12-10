У ЄС прокоментували «нормандський саміт»: жодного слова про Росію



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Міністр Франції у європейських та закордонних справах Жан-Ів Ле Дріан та високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель

Європейський чиновник подякував Франції та Німеччині за сприяння «врегулювання кризи в Україні»

Європейський Союз привітав зусилля Німеччини і Франції з організації «нормандського саміту», який відбувся вчора у Парижі, та визначив досягнуті домовленості як перший крок до врегулювання кризи в Україні.

Про це у вівторок у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром Франції у європейських та закордонних справах Жан-Івом Ле Дріаном заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, трансляція якої велася на мультимедійному каналі ЄС.

«Україна буда присутньою під час нашої розмови. Ми привітали зусилля Франції і Німеччини у проведенні «нормандського саміту», які сприяли стійкому припиненню вогню, розведенню сил та обміну ув’язненими. Це перший крок до досягнення політичного рішення, яке є важливим для Європи, яка зацікавлена у безпеці та стабільності на своїх східних кордонах», - зауважив Жозеп Боррель.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт «Нормандської четвірки» за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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