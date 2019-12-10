Підстав для ейфорії немає, Росії не можна довіряти - Порошенко



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П'ятий президент України Петро Порошенко

П’ятий президент України прокоментував результати «нормандського саміту»

Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України (2014-2019 рр.) Петро Порошенко заявляє, що «червоні лінії», окреслені перед самітом у Парижі, стали оберегом для України. Проте підстав для ейфорії немає.

«Червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на нормандському саміті. Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижа знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах», - написав Порошенко на сторінці у Facebook у вівторок.

Водночас лідер «Євросолідарності» наголосив, що підстав для ейфорії немає, оскільки, за його словами, зустріч показала, що Росії не можна довіряти.

«Таке враження, що Путіна цікавив лише газ. Вкотре наголошую, що відмова від судових позовів до «Газпрому» і повернення на російський газовий гачок - велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план», - заявив Порошенко.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

Сьогодні також у ЄС прокоментували «нормандський саміт», жодним словом не згадавши Росію.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт Нормандської четвірки за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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