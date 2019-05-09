До Помісної церкви перейшла ще одна парафія на Волині



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30 квітня до Православної церкви України перейшла Свято-Преображенська церква села Четвертня Волинської області

Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 519 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до Помісної церкви з УПЦ МП.

Так, за даними карти, 30 квітня до ПЦУ перейшла – Свято-Преображенська церква с. Четвертня Волинської області.

Як повідомлялось, Православна церква України обʼєднує зараз близько 7 тисяч парафій, і майже тисяча з них — у Львівській області.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.