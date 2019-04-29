Епіфаній про великоднє богослужіння українською мовою на Фанарі: Це добрий знак



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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній Фото: twitter.com / @Epifaniy

Звучання великоднього послання вселенського патріарха українською – це повага до помісної української православної церкви, вважає предстоятель Православної церкви України

Виголошення українською мовою патріаршого послання під час великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі є добрим знаком. Таку думку предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній висловив у Twitter.

Звучання Великоднього послання Вселенського Патріарха українською – це повага до Помісної Української Православної Церкви, до всіх українців, які стали на шлях об’єднання в єдиній Церкві. Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога. https://t.co/HL3GouCgHg — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 29 апреля 2019 г.

«Звучання великоднього послання вселенського патріарха українською – це повага до помісної української православної церкви, до всіх українців, які стали на шлях об'єднання в єдиній церкві. Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога», – написав він.

Як повідомив напередодні посол України в Туреччині Андрій Сибіга, під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання вперше проголошувалося українською мовою. «Під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним», - повідомив посол.

«Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію. Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі, чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу! Смакували і українські паски», - додав Сибіга.