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    Суспільство

    У Православній церкві України спрогнозували строки визнання свого статусу іншими помісними церквами

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    Раніше інших церков визнати статус ПЦУ може Елладська (Грецька) церква, що дуже тісно пов'язана з Константинопольським патріархатом - У Православній церкві України спрогнозували строки визнання свого статусу іншими помісними церквами
    Раніше інших церков визнати статус ПЦУ може Елладська (Грецька) церква, що дуже тісно пов'язана з Константинопольським патріархатом

    Помісні церкви зараз дозрівають зі своїм рішенням про визнання, місяць-два-три і процес визнання обов'язково почнеться, - архієпископ Євстратій (Зоря)

    У Православній церкві України (ПЦУ) прогнозують, що її статус визнають інші помісні церкви в найближчі кілька місяців. Про це пише РБК-Україна в матеріалі «З оглядкою на Зеленського: що чекає православна церква від нового президента».

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    Зокрема, архієпископ Євстратій вважає визнання ПЦУ справою часу.

    «Ми весь минулий рік чули, що Томосу ніколи не буде, що Москва ніколи не дозволить і т.д. У результаті, все сталося саме так, як говорили ми, а не Москва. Тому помісні церкви зараз дозрівають зі своїм рішенням про визнання, не говоритиму про строки, місяць-два-три, але процес визнання обов'язково почнеться», - сказав архієпископ.

    Відзначимо, зараз ПЦУ офіційно не визнана жодною з інших помісних церков, окрім, Константинопольського патріархату, від якого автокефалія і була отримана.

    При цьому синод Кіпрської церкви формально не визнав ПЦУ, але засудив ряд дій Російської православної церкви і УПЦ (МП) за останній рік, а також оцінив спробу Константинополя подолати церковний розрив в Україні, запропонувавши українським церквам самим пошукати між собою спільну мову.

    У статті підкреслюється, що раніше інших церков визнати статус ПЦУ може Елладська (Грецька) церква, дуже тісно пов'язана з Константинопольським патріархатом. Розгляд українського питання греки вже кілька разів переносили з одного засідання синоду на наступне.

    «Ми звикли думати, що навколо України весь світ крутиться, в усіх сферах життя. А насправді у кожної церкви свої проблеми, он, наприклад, греків хвилює, що у них священиків позбавили статусу держслужбовців, плюс там всередині є розбіжності між єпископами», - говорять у ПЦУ.

    Нагадаємо, раніше голова ПЦУ Епіфаній заявив, що після виборів в Україні немає ніяких ризиків для відкликання Томосу про автокефалію.

    Як повідомлялося раніше, на початку березня Константинополь відмовив у всеправославному обговоренні автокефалії Православної церкви України.

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