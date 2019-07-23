На Печерську кандидатка «Слуги народу» обійшла відомих політиків



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Анна Пуртова перемогла виборчому окрузі №221

Нардеп Леонід Ємець і представник України на переговорах у МІнську Роман Безсмертний не проходять до наступної Ради

На одномандатному виборчому окрузі №221 (Печерський район і частина Солом’янського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Анна Пуртова – 23,32% (17 946) голосів виборців.

Друге місце по цьому округу посів народний депутат, кандидат від партії «Голос» Леонід Ємець, набравши 16,19% (13 013) голосів.

На третьому місці опинився депутат Київради, директор київського комунального підприємства «Інженерний центр», кандидат від партії «Європейська Солідарність» Михайло Терентьєв з 16,52% (12 717) голосів.

Четверта позиція у самовисуванця, представника України у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Романа Безсмертного – 11,61% (8 940) голосів.

Анна Пуртова народилася 15 квiтня 1982 року в місті Дніпропетровськ, освіта вища, У ЗеКоманді займається тим, що розробляє концепцію електронної освіти. Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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