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    На Печерську кандидатка «Слуги народу» обійшла відомих політиків

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    Анна Пуртова перемогла виборчому окрузі №221 - На Печерську кандидатка «Слуги народу» обійшла відомих політиків
    Анна Пуртова перемогла виборчому окрузі №221

    Нардеп Леонід Ємець і представник України на переговорах у МІнську Роман Безсмертний не проходять до наступної Ради

    На одномандатному виборчому окрузі №221 (Печерський район і частина Солом’янського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

    За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Анна Пуртова – 23,32% (17 946) голосів виборців.

    Друге місце по цьому округу посів народний депутат, кандидат від партії «Голос» Леонід Ємець, набравши 16,19% (13 013) голосів.

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    На третьому місці опинився депутат Київради, директор київського комунального підприємства «Інженерний центр», кандидат від партії «Європейська Солідарність» Михайло Терентьєв з 16,52% (12 717) голосів.

    Четверта позиція у самовисуванця, представника України у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Романа Безсмертного – 11,61% (8 940) голосів.

    Анна Пуртова народилася 15 квiтня 1982 року в місті Дніпропетровськ, освіта вища, У ЗеКоманді займається тим, що розробляє концепцію електронної освіти. Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал.
    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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