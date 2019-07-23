На Печерську кандидатка «Слуги народу» обійшла відомих політиків
Нардеп Леонід Ємець і представник України на переговорах у МІнську Роман Безсмертний не проходять до наступної Ради
На одномандатному виборчому окрузі №221 (Печерський район і частина Солом’янського району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Анна Пуртова – 23,32% (17 946) голосів виборців.
Друге місце по цьому округу посів народний депутат, кандидат від партії «Голос» Леонід Ємець, набравши 16,19% (13 013) голосів.
На третьому місці опинився депутат Київради, директор київського комунального підприємства «Інженерний центр», кандидат від партії «Європейська Солідарність» Михайло Терентьєв з 16,52% (12 717) голосів.
Четверта позиція у самовисуванця, представника України у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську Романа Безсмертного – 11,61% (8 940) голосів.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.