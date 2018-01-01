До суду скеровані обвинувальні акти щодо депутатів Севастопольської міської ради

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

Прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальні акти стосовно шести депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Про це йдеться в повідомленні на



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Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років

Прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальні акти стосовно шести депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генпрокуратури.

Зазначено, що у ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 депутати Севастопольської міської ради надали допомогу та сприяли окупації Криму.

Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Так, вказаним обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.