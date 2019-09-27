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    До України повертається тепло, але з дощами: прогноз погоди на 27 вересня

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    До України повертається тепло, але з дощами: прогноз погоди на 27 вересня

    У столиці опади будуть тільки вночі

    У п'ятницю, 27 вересня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У південній частині країни очікуються сильний дощ, вночі в Карпатах помірні, в Одеській області - місцями значні дощі. На решті території день пройде без опадів.

    Вітер південно-східний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 5−10 м/c.

    Температура вночі 6−11°, в східних областях 2−7° тепла, в Луганській області на поверхні грунту заморозки 0−3°; вдень в Україні 14−19°, на Закарпатті до 21°.

    У Києві очікується невеликий дощ, вдень буде сухо. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5−10 м/c. Температура вночі 8−10°, вдень 15−17°.

    У Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°. 

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    У суботу, 28 вересня, вночі у Волинській, Рівненській та Львівській, а вдень — в західних і місцями північних областях очікується невеликий дощ, на решті території - без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5−10 м/с. Температура вночі 5−10° тепла, на півдні та заході 8−15°; вдень 15−20°, в південній частині, Закарпатті та Прикарпатті 18−23°.

    У Києві синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/c. Температура вночі 7−9°, вдень 16−18°.

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