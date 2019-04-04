До Венесуели можуть ще прибути військові з Росії



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Заступник голови МЗС Венесуели Іван Хіль заявив, що «напевно, прибудуть нові місії»

Заступник голови МЗС Венесуели Іван Хіль не виключив прибуття з Росії нових військових місій в рамках існуючих домовленостей з військово-технічного співробітництва.

«Група військових фахівців перебуває в рамках наших угод і контрактів по ВТС, як уже говорилося. Вони там будуть стільки, скільки буде потрібно», - сказав він, підкресливши, що точних термінів перебування військових у Венесуелі немає, повідомляє Интерфакс.

Хіль додав: «Це все буде залежати (від їх роботи). Напевно, прибудуть нові місії, але все це в рамках тих угод, які вже існують в сфері безпеки».

Заступник голови МЗС підкреслив, що перебування російських військових у Венесуелі не є гарантією невтручання США у справи цієї країни. «Я думаю, що гарантією невтручання з боку США є сам народ Венесуели і уряд, який готовий захистити мир», - сказав Хіль.

Нагадаємо, раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.