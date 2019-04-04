  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Венесуели можуть ще прибути військові з Росії

    • Розсилка
    До Венесуели можуть ще прибути військові з Росії

    Заступник голови МЗС Венесуели Іван Хіль заявив, що «напевно, прибудуть нові місії»

    Заступник голови МЗС Венесуели Іван Хіль не виключив прибуття з Росії нових військових місій в рамках існуючих домовленостей з військово-технічного співробітництва.

    «Група військових фахівців перебуває в рамках наших угод і контрактів по ВТС, як уже говорилося. Вони там будуть стільки, скільки буде потрібно», - сказав він, підкресливши, що точних термінів перебування військових у Венесуелі немає, повідомляє Интерфакс.

    Хіль додав: «Це все буде залежати (від їх роботи). Напевно, прибудуть нові місії, але все це в рамках тих угод, які вже існують в сфері безпеки».

    Заступник голови МЗС підкреслив, що перебування російських військових у Венесуелі не є гарантією невтручання США у справи цієї країни. «Я думаю, що гарантією невтручання з боку США є сам народ Венесуели і уряд, який готовий захистити мир», - сказав Хіль.

    Нагадаємо, раніше у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Читайте також
    Росія США Путін Венесуела Хуан Гуайдо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ