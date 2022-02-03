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    SpaceX вивела на орбіту секретний супутник-шпигун (відео)

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    Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії - SpaceX вивела на орбіту секретний супутник-шпигун (відео)
    Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії
    скріншот з трансляції SpaceX

    Незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун – його діяльність та інструменти засекречені

    Компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США. Про це пише Space.

    Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Через 8 хв перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, а другий продовжував доставляти NROL-87 на орбіту.

    Незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун – його діяльність та інструменти засекречені. За запитом Управління SpaceX завершила трансляцію запуску відразу після приземлення першого ступеня.

    NROL-87 – перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю $316 млн, підписаного 2020 року.

    Нагадаємо, 1 лютого SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео).

    Першочерговий запуск Falcon 9 разом із італійським супутником був запланований на п’ятницю, 28 січня. Проте спочатку три дні поспіль негода не давала можливості здійснити запуск, а на четвертий день у води біля космодрому увійшов круїзний лайнер, що також унеможливлювало запуск ракети-носія.

    Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд. Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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    Теги: шпигун космос SpaceX Falcon ракета
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    SpaceX вивела на орбіту секретний супутник-шпигун (відео)