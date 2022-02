SpaceX вивела на орбіту секретний супутник-шпигун (відео)

Компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США. Про це пише Space.

Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Через 8 хв перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, а другий продовжував доставляти NROL-87 на орбіту.

Drone shot of today's Falcon 9 launch and landing pic.twitter.com/UWW2iFt6i5

Незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун – його діяльність та інструменти засекречені. За запитом Управління SpaceX завершила трансляцію запуску відразу після приземлення першого ступеня.

After launching NROL-87 to orbit, Falcon 9 returned to Earth pic.twitter.com/I4Z64w2zuu