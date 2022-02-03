SpaceX вивела на орбіту секретний супутник-шпигун (відео)

Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії

Незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун – його діяльність та інструменти засекречені

Компанія Ілона Маска SpaceX відправила на орбіту американський супутник-шпигун NROL-87 Національного розвідувального управління (NRO) США. Про це пише Space.

Двоступенева ракета Falcon 9 з NROL-87 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Через 8 хв перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, а другий продовжував доставляти NROL-87 на орбіту.

Drone shot of today's Falcon 9 launch and landing pic.twitter.com/UWW2iFt6i5 — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022

Незрозуміло, що робитиме супутник-шпигун – його діяльність та інструменти засекречені. За запитом Управління SpaceX завершила трансляцію запуску відразу після приземлення першого ступеня.

After launching NROL-87 to orbit, Falcon 9 returned to Earth pic.twitter.com/I4Z64w2zuu — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2022

NROL-87 – перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю $316 млн, підписаного 2020 року.

Нагадаємо, 1 лютого SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео).

Першочерговий запуск Falcon 9 разом із італійським супутником був запланований на п’ятницю, 28 січня. Проте спочатку три дні поспіль негода не давала можливості здійснити запуск, а на четвертий день у води біля космодрому увійшов круїзний лайнер, що також унеможливлювало запуск ракети-носія.

Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд. Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.