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    Як українці реагували на історичний запуск вітчизняного супутника

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    Український супутник&nbsp;&laquo;Січ-2-30&raquo; - Як українці реагували на історичний запуск вітчизняного супутника
    Український супутник «Січ-2-30»
    фото: facebook.com/yuzhnoye

    Чому ми перестали пишатися своїми досягненнями?

    Мовою оригіналу

    Я намеренно не откомментировал вчерашнее событие, взяв паузу.

    Чтобы посмотреть реакцию соотечественников на запуск полностью украинского спутника производства КБ «Южное» из Днепра.

    За редким исключением, это воистину эпохальное событие произошло почти незаметно.

    Безусловно, новостные сайты и большие начальники поведали об этом стране, но вот социальные сети отреагировали вяло.

    Конечно, мы не китайцы, которые искренне радуясь успехам в космосе собственной Отчизны, выйдут ликовать на улицы.

    Нас больше интересует тетя из МОН в неуместном платье, которой мы будем посвящать десятки тысяч постов и миллионы комментариев в интернете.

    Я все чаще задаю себе одни и те же вопросы.

    Почему мы разучились гордиться своими успехами?

    Успехами других людей?

    Успехами власти, как бы мы её не любили?

    В конце концов, успехами собственной страны?

    Почему мы все время ноем, жалуемся и брюзжим?

    Почему нам больше нравятся ненависть и дурацкий хайп с бессмысленными советами, чем сопереживание и бескорыстная помощь?

    Почему? Почему? Почему?…

    А в это время украинский спутник родом из Днепра установил устойчивую связь с ЦУП на земле.

    Лети, птица, лети…

    Горжусь нашей страной, Днепром и нашими инженерами.

    И, да, Украина – космическая держава.

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    Джерело: блог Бориса Філатова

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    Теги: українці космос держава Україна SpaceX
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    Як українці реагували на історичний запуск вітчизняного супутника