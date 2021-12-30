NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами

NASA використовувало релігійних експертів, щоб передбачити, як люди можуть реагувати на інопланетян

Місія церковних служителів – підготувати людство до контакту з інопланетянами

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) почало наймати на роботу теологів для того, щоб визначити, як різні релігії відреагують на контакт з інопланетними формами життя, пише The Hill.

Космічне агентство найняло групу вчених для участі у програмі Центру теологічних досліджень Прінстонського університету, якому NASA надало грант у розмірі $1,1 млн.

На даний момент у NASA працюють 24 теологи. До цього числа входить релігійний експерт Ендрю Девісон, який упевнений: контакт із позаземними формами життя з кожним роком стає дедалі реальнішим. Місія церковних служителів – підготувати людство до цієї події.

Релігієзнавці дослідили, як кожна з основних релігій світу може реагувати на новини про те, що на інших планетах існує розумне життя, сказав один релігієзнавець.

За словами іншого теолога, Карла Пілчера, вченим також необхідно розглянути наслідки, які можуть виникнути під час виявлення прибульців. Сам чоловік теж вважає, що за такої кількості галактик та зірок, виявлення позаземного життя – питання часу.

Але всі священики єдині в думці: можливе життя інопланетян не спростовує віри в Бога. На їхню думку, якщо він створив людей і Землю, то міг створити і безліч планет, населені життями.

Нагадаємо, колишній глава ізраїльської космічної програми Хаїм Ешед заявив, що інопланетяни вже вступили в контакт з американцями та побудували підземну базу на Марсі.