Астрономи NASA показали унікальне сузір'я

Розсіяне зоряне скупчення знаходиться в сузір'ї Єдинорога

На Різдво космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» сфотографувала унікальне явище – розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї єдинорога. Вперше таке унікальне явище було зафіксовано вченими в 1784 році. Деталі розповіли на сторінці Chandra observatory в Twitter.

В об'єктив рентгенівської обсерваторії потрапило розсіяне зоряне скупчення NGG 2264 в сузір'ї Єдинорога.

«Чандра вивчає скупчення зірок у сузір'ї Єдинорога. Неподалік на небі у зіркостворювальній хмарі NGC 2264 видно група молодих зірок, що нагадує малюнок сніжинки. Вчені прозвали його «скупчення сніжинок», – сказано в повідомленні.

Вперше цей об'єкт був відкритий британським астрономом німецького походження Фрідріхом Вільгельмом Гершелем. Він побачив сузір'я сніжинок вперше січня 1784 року.

Today Chandra is studying a cluster of stars in the constellation Monoceros, the unicorn. Nearby in the sky, star-forming cloud NGC 2264 reveals a group of young stars that resembles the pattern of a snowflake. You guessed it! Scientists nicknamed it the "Snowflake Cluster." pic.twitter.com/XdUsJ1MVNA — Chandra Observatory (@chandraxray) January 6, 2022

Скупчення сніжинок або NGG 22 64 – це розсіяне зоряне скупчення, пов'язане з туманністю. Розташовується це скупчення в сузір'ї Єдинорога.

Знаходиться це скупчення на відстані 2400-2600 світлових років від Землі. Свою назву отримала завдяки характерній формі.

Деякі зірки в цьому скупченні дуже стародавні – синього кольору, а деякі зовсім молоді – вони червоного кольору.

Скупчення взаємодіє з сусіднім газопиловою хмарою, в якому воно було сформовано: зоряний вітер і тепло повільно руйнують ці області зореутворення.

За весь час існування об'єкта, який внесли в каталог, було зроблено всього кілька унікальних фотографій.

Нагадаємо, раніше астрономи показали наймасивніше скупчення галактик.

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