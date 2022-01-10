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    Астрономи NASA показали унікальне сузір'я

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    Група молодих зірок нагадує малюнок сніжинки - Астрономи NASA показали унікальне сузір'я
    Група молодих зірок нагадує малюнок сніжинки
    фото: twitter.com/chandraxray

    Розсіяне зоряне скупчення знаходиться в сузір'ї Єдинорога

    На Різдво космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» сфотографувала унікальне явище – розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї єдинорога. Вперше таке унікальне явище було зафіксовано вченими в 1784 році. Деталі розповіли на сторінці Chandra observatory в Twitter.

    В об'єктив рентгенівської обсерваторії потрапило розсіяне зоряне скупчення NGG 2264 в сузір'ї Єдинорога.

    «Чандра вивчає скупчення зірок у сузір'ї Єдинорога. Неподалік на небі у зіркостворювальній хмарі NGC 2264 видно група молодих зірок, що нагадує малюнок сніжинки. Вчені прозвали його «скупчення сніжинок», – сказано в повідомленні.

    Вперше цей об'єкт був відкритий британським астрономом німецького походження Фрідріхом Вільгельмом Гершелем. Він побачив сузір'я сніжинок вперше січня 1784 року.

    Скупчення сніжинок або NGG 22 64 – це розсіяне зоряне скупчення, пов'язане з туманністю. Розташовується це скупчення в сузір'ї Єдинорога.

    Знаходиться це скупчення на відстані 2400-2600 світлових років від Землі. Свою назву отримала завдяки характерній формі.

    Деякі зірки в цьому скупченні дуже стародавні – синього кольору, а деякі зовсім молоді – вони червоного кольору.

    Скупчення взаємодіє з сусіднім газопиловою хмарою, в якому воно було сформовано: зоряний вітер і тепло повільно руйнують ці області зореутворення.

    За весь час існування об'єкта, який внесли в каталог, було зроблено всього кілька унікальних фотографій.

    Нагадаємо, раніше астрономи показали наймасивніше скупчення галактик.

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    Теги: космос NASA
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    Астрономи NASA показали унікальне сузір'я