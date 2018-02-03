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    До Землі наближається величезний астероїд

    Швидкість небесного тіла складає 140 тис. км/год
    Гігантський астероїд AJ129 діаметром у кілометр в ніч з 4 на 5 лютого пролетить у небезпечній близькості від Землі. Про це повідомляється на сайті NASA. Швидкість небесного тіла складає 140 тис. км/год. За словами вчених, вірогідність падіння астероїда на Землю дуже мала. До слова, телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC
    • Сьогодні, 06:46
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    Швидкість небесного тіла складає 140 тис. км/год

    Гігантський астероїд AJ129 діаметром у кілометр в ніч з 4 на 5 лютого пролетить у небезпечній близькості від Землі.

    Про це повідомляється на сайті NASA.

    Швидкість небесного тіла складає 140 тис. км/год.

    За словами вчених, вірогідність падіння астероїда на Землю дуже мала.

    До слова, телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC 7331, яка знаходиться на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Пегаса і схожа на Чумацький шлях.

    Нагадаємо, вчені виявили сліди метеорита, що впав 60 мільйонів років тому на шотландський острів Скай. 

    Як повідомляв «Главком», в Росії порушили кримінальну справу проти геолога, який вкрав із державного історичного музею фрагмент метеорита, що впав в Челябінську 15 лютого 2013 року.

    Метеорит «Челябінськ» увійшов в атмосферу Землі вранці 15 лютого 2013 року, зруйнувавшись на висоті 30-50 км. Найбільш великі фрагменти впали в околицях озера Чебаркуль, в 78 км на захід від Челябінська.


    космос
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