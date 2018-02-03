До Землі наближається величезний астероїд

Про це повідомляється на сайті NASA.

Швидкість небесного тіла складає 140 тис. км/год.

За словами вчених, вірогідність падіння астероїда на Землю дуже мала.

До слова, телескоп Hubble зробив знімок галактики NGC 7331, яка знаходиться на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Пегаса і схожа на Чумацький шлях.

Нагадаємо, вчені виявили сліди метеорита, що впав 60 мільйонів років тому на шотландський острів Скай.

Як повідомляв «Главком», в Росії порушили кримінальну справу проти геолога, який вкрав із державного історичного музею фрагмент метеорита, що впав в Челябінську 15 лютого 2013 року.

Метеорит «Челябінськ» увійшов в атмосферу Землі вранці 15 лютого 2013 року, зруйнувавшись на висоті 30-50 км. Найбільш великі фрагменти впали в околицях озера Чебаркуль, в 78 км на захід від Челябінська.