Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено



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Майже усі обстріли здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Окупанти стріляли у понеділок з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У понеділок, 19 серпня, бойовик на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометнимпострілом (ВОГ-25).

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета;

поблизу Павлополя – застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: