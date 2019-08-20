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    Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено

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    Майже усі обстріли здійснено в&nbsp;районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання &laquo;Схід&raquo; - Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено
    Майже усі обстріли здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Окупанти стріляли у понеділок з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У понеділок, 19 серпня, бойовик на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометнимпострілом (ВОГ-25).

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • чотири рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета;
    • поблизу Павлополя – застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.
    • Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;
    • поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Талаківки – з автоматичного гранатомета.
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