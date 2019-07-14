Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено



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На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

Окупанти стріляли із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм

У суботу, 13 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

поряд Опитного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;

поряд Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:

двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

«В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено. Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

двічі поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.