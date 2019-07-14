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    Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено

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    На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям - Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено
    На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

    Окупанти стріляли із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм

    У суботу, 13 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • поряд Опитного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; 
    • чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • поблизу Пісків – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
    • поряд Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:

    • двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
    • поряд Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

    «В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

    За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено. Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • двічі поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

    • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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