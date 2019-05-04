  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 21 ворожий обстріл, двох українських бійців поранено

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі - Доба на Донбасі: 21 ворожий обстріл, двох українських бійців поранено
    Бойовики на Донбасі

    Окупанти застосовували заборонені Мінськими угодами 120 і 82 мм міномети

    У п’ятницю, 3 травня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

    Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • чотири рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Авдіївка;
    • тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
    • п'ять разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;
    • з 82 мм мінометів – поблизу населеного пункту Березове;
    • з озброєння бойових машин піхоти – поблизу населеного пункту Павлопіль;
    • тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Пищевик, Лебединське та Миколаївка.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

    • з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Золоте-4;
    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новолуганське;
    • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту Майорськ;
    • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Шуми.

    «Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське. 

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ