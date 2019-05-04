Доба на Донбасі: 21 ворожий обстріл, двох українських бійців поранено



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Бойовики на Донбасі

Окупанти застосовували заборонені Мінськими угодами 120 і 82 мм міномети

У п’ятницю, 3 травня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Авдіївка;

тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;

п'ять разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;

з 82 мм мінометів – поблизу населеного пункту Березове;

з озброєння бойових машин піхоти – поблизу населеного пункту Павлопіль;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Пищевик, Лебединське та Миколаївка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новолуганське;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту Майорськ;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Шуми.

«Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.