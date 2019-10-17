Доба на Донбасі: 30 ворожих обстрілів, один український боєць загинув



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За минулу добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї

У середу, 16 жовтня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні персцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 23 обстріли:

сім разів біля Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1 та БМП-2, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.;

тричі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі у районі Пісків – з мінометів калібру 120 та 82 мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази біля Лебединського – з мінометів калібру 82 та 120 мм і гранатометів;

двічі поблизу Мар'їнки – зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та стрілецької зброї;

біля Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів;

два рази неподалік Чермалика – з великокаліберних кулеметів;

двічі біля Талаківки – зі стрілецької зброї;

у районі Новомихайлівки – з підствольних гранатометів;

поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив сім обстрілів:

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2.

біля Золотого, Новозванівки і Катеринівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.