Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «перемир'я»



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Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «перемир'я»

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

Упродовж минулої доби, 27 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає.

Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 28 вересня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27липня 2020 року, не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.