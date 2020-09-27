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    Політика

    Маріуполю дісталася особлива роль в історії України, – Порошенко

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    <p>&laquo;Звільнення Маріуполя стало одною із ключових перемог української армії&raquo; - Порошенко</p> - Маріуполю дісталася особлива роль в історії України, – Порошенко

    «Звільнення Маріуполя стало одною із ключових перемог української армії» - Порошенко

    П’ятий президент привітав Маріуполь з Днем міста

    Маріуполю дісталася особлива роль в історії України та в історії російсько-української війни. Про це у привітанні з нагоди Дня міста на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

    «Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками розпочалося в Маріуполі майже відразу після втечі з України Януковича. Уже з середини квітня міськрада була захоплена російськими окупаційними військами. Але Маріуполь ніколи не здається! Звільнення Маріуполя стало одною із ключових перемог української армії на першому етапі війни. Росія досі не залишає своїх зазіхань на цю територію», – зазначив Порошенко.

    Він також подякував за мужність та професіоналізм українських військових.

    «Дякую мешканцям міста, які вірили і вірять: Маріуполь – це Україна! Зі святом! Миру, добробуту і процвітання тобі, вільний Маріуполе!» – додав він.

    Нагадаємо, раніше Петро Порошенко у День Краматорська закликав Донбас протистояти реваншу. За його словами, Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні.

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