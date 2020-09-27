Російські окупанти чотири рази порушили «режим тиші» на Донбасі



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає

З початку поточної доби бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь, зокрема, зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Також зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

«Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає», – додається у повідомленні.

Додається, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Наразі військовослужбовці ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже десять гектарів території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

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