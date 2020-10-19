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    Доба на Донбасі: бойовики двічі обстріляли Авдіївку з гранатометів

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    Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано - Доба на Донбасі: бойовики двічі обстріляли Авдіївку з гранатометів
    Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

    Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було

    Минулої доби, 18 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет», – йдеться в повідомленні.

    Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували.

    Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

    Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням», – зазначили в штабі ООС.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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