Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли з гранатометів українських захисників



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Біля Пищевика та Широкино були помічені безпілотники

Від початку поточної доби, 17 жовтня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення домовленостей про режим припинення вогню з боку бойовиків. Крім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку російсько-окупаційних військ», – повідомили у пресцентрі.

Так, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати українських воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

«Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними пресцентру, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу «Квадрокоптер», які перетнули лінію розмежування.

«Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, біля Водяного окупанти гатили із гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим «тиші».