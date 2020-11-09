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    Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир’я біля Водяного

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    Поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї - Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир’я біля Водяного
    Поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї

    У штабі заявили, що обстріл бойовиків не становили загрози життю військових

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував один обстріл з боку бойовиків.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

    «Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

    Зазначається, що ворожі постріли «не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників”, тому підрозділи ООС «зброю у відповідь не застосовували».

    Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    «Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – написали у пресцентрі.

    «Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання», – резюмували військові.

    обстріл
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