Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир’я біля Водяного

Поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї

У штабі заявили, що обстріл бойовиків не становили загрози життю військових

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував один обстріл з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу Водяного терористи відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

«Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

Зазначається, що ворожі постріли «не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників”, тому підрозділи ООС «зброю у відповідь не застосовували».

Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – написали у пресцентрі.

«Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання», – резюмували військові.