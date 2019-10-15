Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм

Вчора, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів:

тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Водяного і Лебединського – з міномета калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Новогнатівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

біля Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;

біля Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли:

неподалік Новотроїцького – автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, біля Золотого-4.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.