Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще одного – поранено



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За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено

5 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу села Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів;

у районі населеного пункту Піщевик – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів;

у районі населеного пункту Новогригорівка – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту Старий Айдар – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних;

у районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм; двічі поблизу населеного пункту Золоте – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: поблизу села Павлопіль – з озброєння бойових машин піхоти; в районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.