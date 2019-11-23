Доба на Донбасі: один військовий загинув та ще один поранений



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22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого отримав поранення один військовослужбовець, ще один загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськом міномети калібрів 82 та 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив 6 обстрілів:

біля Талаківки і Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, ще 8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

«Вчора, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди», - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.