Доба на Донбасі: один військовий загинув, троє — поранені



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За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 16 разів порушили режим припинення вогню, із них шість разів – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

Зокрема, окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм. Окрім того, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Богданівки – з озброєння БМП;

тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Пищевик – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;

біля Попасної – з міномета калібру 120 мм;

неподалік Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм;

околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу;

поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 7 липня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні двічі - неподалік населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.