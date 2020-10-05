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    Доба на Донбасі: окупанти чотири рази відкривали вогонь

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    Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не зафіксовано - Доба на Донбасі: окупанти чотири рази відкривали вогонь
    Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не зафіксовано

    Бойовики на Донбасі застосували гранатомети та стрілецьку зброю

    Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

    «Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було», – заявили у штабі.

    Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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