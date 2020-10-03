У Росії затримала колишнього ватажка «ДНР»



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Ахра Авідзба затримали «за порушення російсько-абхазького кордону»

Зараз колишній бойовик працює «помічником президента» підконтрольної Росії Абхазії

У Росії затримали одного з колишніх ватажків бойовиків «ДНР» Ахра Авідзба на прізвисько Абхаз.

Про це пишуть росЗМ.

Зазначається, що пособника окупантів затримали на 10 діб за «порушення російсько-абхазького кордону» в серпні поточного року.

Зараз колишній бойовик працює «помічником президента» підконтрольної Росії Абхазії. Так званий секретар Ради безпеки самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба повідомив, що Абхаз нібито добровільно з'явився до слідчих органів.

«У нас до цього велися переговори з відповідними структурами Російської Федерації, і була впевненість, що до нього не буде застосовано запобіжний захід, але в підсумку його затримали на 10 діб, до суду», – сказав він.

Нагадаємо, раніше волонтер Роман Донік заявив, що бойовика «ДНР» Арсена Павлова («Моторолу») знищили люди Ахра Авідзба після відмашки Кремля через довгий язик його дружини.

Як пише волонтер, Абхаз довго просив у людей з Кремля дозвіл на усунення.