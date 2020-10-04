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    Політика

    Український дипломат назвав єдину умову силового звільнення Донбасу

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    <p>Українські військовослужбовці на бронетранспортері в зоні проведення АТО, 2014 рік</p> - Український дипломат назвав єдину умову силового звільнення Донбасу

    Українські військовослужбовці на бронетранспортері в зоні проведення АТО, 2014 рік

    Фото: УНІАН

    «Офіційна Москва сама має подати сигнал Києву, що вона не буде втручатися» – дипломат

    В Україні розроблений план військової операції по деокупації Донбасу, але застосувати його поки неможливо.

    Про це розповів «Апострофу» посол України в Хорватії та Боснії й Герцеговині у 2010-2017 роках Олександр Левченко.

    За його словами, для наступу повинні бути певні умови. Одна з них: впевненість, що Росія не надасть військову допомогу бойовикам Л/ДНР і російським підрозділам, які розміщені на Донбасі.

    «Така можливість є. Вона дорівнює приблизно 1,5-2% від 100 – і це рівень статистичної похибки», – зазначив Левченко.

    Він також підкреслив, що план здійснять, якщо офіційна Москва сама дасть сигнал Києву, що вона не буде втручатися.

    «Зараз це абсолютно нереальний і фантастичний сценарій для України й робити на нього ставку було б непрофесійно», – сказав посол.

    Виходячи з цього ЗСУ готові до виконання операції, але лише в разі наказу. Його віддадуть тільки при сприятливих міжнародних обставинах і в разі виникнення глибокої кризи в Росії. Але поки він не передбачається.

    «Заклик до звільнення Донбасу по азербайджанському або хорватському військовим сценаріями – є закликом до широкомасштабної війни з РФ, яка може нанести Україні смертельні рани», – підкреслив Олександр Левченко.

    Нагадаємо, від початку доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ звільнення
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