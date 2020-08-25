Двоє українських військових підірвалися на Донбасі



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Поранених бійців оперативно доставили до лікарні

У вівторок, 25 серпня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військових.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої», - зазначається у повідомленні.

Воїнів оперативно доставили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Зазначимо, що сьогодні штаб ООС також повідомив, що на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.