Росія перекидає бойовиків з Донбасу до Білорусі – ЗМІ



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Проросійських бойовиків з Донбасу перекидають ближче до Білорусі

За словами активістів, декілька автобусів з бойовиками виїхали з ОРДЛО

Проросійських бойовиків з Донбасу начебто переправляють під кордон із Білоруссю. Вони повинні допомогти режиму Олександра Лукашенка залишитись при владі.

Про це повідомляють громадські активісти зі «Східної правозахисної групи», передає «Радіо Свобода».

За словами активістки Віри Ястребової, бойовиків можуть доставляти до точки дислокації біля кордону Росії та Білорусі. Їм пропонують по 400 доларів в місяць.

За даними правозахисників, не менше трьох автобусів з «добровольцями» з ОРДЛО вирушили через непідконтрольний Україні КПВВ Ізварине.

«Я зателефонував директору «Східної правозахисної групи» Вірі Ястребовій, яка мені підтвердила: так, дійсно, були зафіксовані такі автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв - на Білорусь йдемо. Для чого це треба? Ви ж пам'ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: «Нас там немає», - зазначив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Радіо Свобода» також пише, що підконтрольні бойовикам на Донбасі телеканали переконують глядачів, що протести в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка затіяли русофоби.

Тим часом у Білорусі почався третій етап перевірки боєготовності військ. Метою заходу є визначення здатності білоруських військовослужбовців виконувати завдання в мінливій обстановці в денних і нічних умовах, зазначає Міноборони країни.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

Також за останніми дааними ЄС внесе у білоруський санкційний список до 20 осіб. Лукашенка у цьому списку немає.